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İzmir’de uyuşturucu operasyonlarına 29 tutuklama

İzmir'de geçen hafta içinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 96 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Güncellenme: 21:16, 15/03/2021
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İzmir’de uyuşturucu operasyonlarına 29 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin 8-14 Mart tarihleri arasında yaptığı uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 665 gram esrar-skank, 21 gram kokain, 2 gram eroin, 4 kök kenevir, 785 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 247gram metamfetamin, 47 ecstasy, 4 bin 498 yeşil reçeteyle satılan ilaç, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 840 lira, 1 tabanca, 2 tüfek ile 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 96 şüpheliden 29’u sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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