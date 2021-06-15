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İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 16 tutuklama

İzmir'de, son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınanlardan 16 şüpheli tutuklandı.

Güncellenme: 22:09, 15/06/2021
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İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 16 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 07-13 Haziran’da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 242 gram esrar-skunk, 47 gram kokain, 295 gram  sentetik kannabinoid, 385 gram metamfetamin, 69 ecstasy, 4 bin 570 sentetik ecza maddesi, 1 tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör ve 25 fişek  ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 16’sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. DHA

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