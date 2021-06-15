İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 16 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 07-13 Haziran’da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 242 gram esrar-skunk, 47 gram kokain, 295 gram sentetik kannabinoid, 385 gram metamfetamin, 69 ecstasy, 4 bin 570 sentetik ecza maddesi, 1 tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 16’sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. DHA