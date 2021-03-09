İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin, 1- 7 Mart tarihleri arasında yaptığı uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 663 gram esrar-skank, 33 gram eroin, 1 kök kenevir, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira, 5 tabanca, 2 tüfek ile 6 şarjör ve 196 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 67 şüpheliden 17si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA