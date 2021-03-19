İzmir’de uyuşturucu tacirlerine ‘sihirli mantar’ operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şüphelilere operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise ‘Magic Mushroom’ olarak da bilinen tüketilmesi halinde halüsinasyon gördüren mantar ile 45 uyuşturucu hap ile mantarı yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)