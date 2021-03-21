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İzmir’de yeğen dehşeti

İzmir’in Torbalı ilçesinde amcalarıyla birlikte zeytin tarlasında çalışan şahıs, çıkan tartışmada silahla bir amcasını öldürdü, diğer amcasını yaraladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:26, 21/03/2021
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İzmir’de yeğen dehşeti

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. Mesire alanı yakınlarında bulunan zeytin tarlasında amcalarıyla çalışan Ercan K. (32), amcalarıyla bir anda tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası Ercan K., belindeki tabancayla amcası Süleyman ve Osman K’ya ateş etti. Yeğeninin silahından çıkan kurşunların hedefi olan iki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Süleyman K. (47) hayatını kaybetti. Yaralı olan diğer amca Osman K.’nın ise tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası Ercan K., tabanca ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. (İHA)

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