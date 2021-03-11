Kablo hırsızı akıma kapılınca yakayı ele verdiler

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için yaptığı araştırma sonucunda, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde suçta kullanıldığı değerlendirilen bir araç ve şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen kan izini belirledi.

İzlerden yola çıkan ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda, elektrik çarpması sonucu hastaneye 1 kişinin getirildiğini belirledi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, kendisini iki kişinin getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakalarak gözaltına aldı.

Sorgularında, suçlarını itiraf eden şüphelilerin 6 olaya daha karıştıkları saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. (DHA)