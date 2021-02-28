Kaçak avcılar ne kar dinledi ne de yasak

Düzce Milli Parklar ve Yaban hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yoğun kar yağışı altında Gölyaka İlçesi'nde ormanlık alandan başlayarak 7 saat boyunca tırmanış ve iz takibi yaparak 5 kilometre yürüyen ekipler, 7 kaçak avcıyı Kaynaşlı İlçesi'ne bağlı ormanlarda avlanması yasak olan ve koruma altındaki karacayı vurarak parçalarken yakaladı.

Ekipler, yakaladıkları 7 kişiye belgesiz avlanmaktan, yasak günde av yapmaktan, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan, takossuz tüfekle avlanmaktan toplam 16 bin 800 TL idari para cezası verdi.

Ayrıca 1 karaca için toplam 6.074 TL tazminat cezası da uyguladı. Ekipler, parçalara ayrılmış karaca etlerine ve 2 adet yarı otomatik av tüfeğine ve 3 adet superpoze av tüfeğine de el koydu. (İHA)