Kaçak göçmenler sokağa çıkma yasağında kamyonetle düğüne giderken yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa-İzmir karayolu üzerinde kontrol noktalarında denetimler yapıldı.

Ekipler, karayolunda, kasasında 8 kişinin bulunduğu kamyonet sürücüsünün tedirgin tavırları üzerine aracı durdurdu. Kamyonet sürücüsü F.B.’den istenen izin belgesi üzerine telaşa kapılan F.B.’nin, belge gösteremedi.

TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARLA GELMİŞLER

Ekipler, kamyonetin kasasındaki 8 kişi ile sürücü F.B.’yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşlar olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü F.B ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İfadesi alınan F.B., sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Öte yandan 8 kaçak göçmenin, Bursa’ya kaçak yollarla giren başka kaçak göçmen yakınlarının düğünlerine gitmek için seyir halinde olduğu öğrenildi. 8 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)