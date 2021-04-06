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Kaçak göçmenler sokağa çıkma yasağında kamyonetle düğüne giderken yakalandı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki 8 kaçak göçmenin, Bursa'ya kaçak yollarla giren başka yakınlarının düğünlerine gitmek için yolda oldukları öğrenildi. 8 göçmen sınır dışı edilirken sürücü F.B., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncellenme: 10:07, 06/04/2021
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa-İzmir karayolu üzerinde kontrol noktalarında denetimler yapıldı.

Ekipler, karayolunda, kasasında 8 kişinin bulunduğu kamyonet sürücüsünün tedirgin tavırları üzerine aracı durdurdu. Kamyonet sürücüsü F.B.’den istenen izin belgesi üzerine telaşa kapılan F.B.’nin, belge gösteremedi.

TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARLA GELMİŞLER

Ekipler, kamyonetin kasasındaki 8 kişi ile sürücü F.B.’yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşlar olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü F.B ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İfadesi alınan F.B., sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Öte yandan 8 kaçak göçmenin, Bursa’ya kaçak yollarla giren başka kaçak göçmen yakınlarının düğünlerine gitmek için seyir halinde olduğu öğrenildi. 8 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

Bursa Emniyet izmir Polis
Yayınlanma Tarihi:09:33,