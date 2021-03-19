Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine ilişkin iddianame düzenlendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'de her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklanması kararına rağmen sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda Kadıköy'de 2 Şubat 2021'de eylem gerçekleştiği belirtildi.

ÇEŞİTLİ EYLEMLERDE BULUNDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

“Şüphelilerin” Kadıköy'deki eylemde emniyet ekiplerinin ‘dağılın' ihtarına uymadıkları, çöp konteynerlerini tekmeleyerek barikat oluşturdukları ve polis aracının geçmesini engelledikleri, emniyet ekiplerinin görevlerini yapmasına engel oldukları, çevik kuvvet ekiplerine görevi yaptırmamak için direndikleri, emniyet araçlarına doğru taş fırlattıkları ve zarar verdikleri gibi çeşitli eylemlerde bulundukları iddia edildi.

SAVCILIK CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Savcılık, tutuklu “şüpheliler” A.K., H.K.H.,N.E., Ö.Ş., ile tutuksuz “şüpheliler” M.C.D., R.A. ve Y.E.K.'nın “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma” iddiası, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “kamu malına zarar verme”, “görevi yaptırmamak için direnme” gibi değişen suçlamalardan 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda cezalandırılmalarını talep etti.

Öte yandan eylemlerin ardından tutuklanan M.C.D. hakkında geçtiğimiz günlerde tahliye kararı verilmişti.