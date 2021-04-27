Kadıköy’ün korkulu rüyası ‘Bıçaklı hamile gaspçı’ yakalandı

Olay geçtiğimiz günlerde Yeldeğirmeni Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Elif Öner isimli vatandaş bir apartmanın önünde otururken hamile bir kadın bıçağım var seni öldüreceğim” dedikten sonra telefonlarını istedi ve sırıtarak tişörtünü kaldırıp 30 santimetre büyüklüğünde bir bıçak çıkardı. Arkadaşı telefonunu yere fırlatınca kadının dikkati dağıldı ve iki kadın koşarak oradan uzaklaştı. Aynı hamile kadın Boğa Heykeli’nin yakınlarından bir kadına daha bıçak çekti. Yardım çığlıklarını duyan polisler kadını yakaladı.

Cezayirli olduğu tespit edilen 22 yaşındaki S.N.E.K.’yi, mağdurlar da teşhis etti. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının, her gasp girişiminden sonra kıyafetlerini değiştirmek için bir otel odası tuttuğu belirlendi. Kadının odasında yapılan aramalarda çok sayıda kıyafet ve peruk ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

MAHALLELİ YAŞANAN GASP OLAYINI ANLATTI

Aytekin Kaya, “Bayanlar burada oturuyor. Ondan sonra tekmeler atıyor. Telefonları gasp etmeye çalışıyor. Kasatura, bıçak gibi bir şey çıkarıp gasp ediyor. Sarışın zayıf bir bayandı. Gasp ettikten sonra kaçtı. Hamile olduğu söyleniyor. Telefonla kaçarken karşısına çıkan vatandaşa da bıçağı gösterip korkutup kaçıyor” diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini Erol Uçak “Cezayir asıllı bir kadınmış. Cuma akşamı zannedersem burada, bizim sokağımızda bıçaklı bir gasp olayına karışmış. İki kadının cep telefonlarını gasp ederek aldığını öğrendim. Galiba akli dengesi de yerinde değil aynı zamanda hamile bir kadınmış. Otelde kaldığı söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

KOMŞULARIMIZ ÇOK TEDİRGİN OLDU

Uçak, “Komşularımız çok tedirginlerdi. Cep telefonları filan bulundu karakolda teslim edildi sahiplerine. Bir de rastgele zillere basıyormuş. Apartman kapıları açılıyor oradan giriyor. Orada sığınmaya çalışıyor. Orada kalmaya çalışıyormuş. Bıçağı varmış bir de yani, göğsünde bıçak taşıyormuş. Sonra ‘Seni öldüreceğim’ diyormuş normal değil herhalde. Önce ciddiye almamışlar ama bıçağı görmüşler. Korku filmi gibi. Size böyle normal bir insanmış gibi geliyor. Sen zannediyorsun bir adres soracak. Sonra ‘Seni öldürürüm’ filan diyormuş. Tehdit ediyor filan. Sonra bıçağı çıkartıp gasp ediyor.” diye konuştu.

Uçak mahalle muhtarının açtığı sosyal medya grubunda, komşularının yazdıklarını da okudu: “Sokakta feryat figan sese cama çıktık. Aşağı indiğimde yirmili yaşlarda iki kız sinir krizi geçiriyor. Karnı hamile gibi bir kadından göbeğinden epey büyük bir bıçak çıkartıp kızların cep telefonunu almaya çalışıyor. Birininkini alıyor, diğer kız koşuyor. Kızlar kriz geçirdiler. Ambulansla polis çağırdık. Her ikisi de geldi. Beş dakika önce olsaydı benim başıma gelebilirdi”

Nevzat Yılmaz isimli mahalleli “Arkadaşım mesaj çekti elinde bıçaklı bir kadın gasp ediyormuş diye. İnanmadım önce kameralara bakınca çok şaşırdım. Burada oturan bayanları bıçakla gasp ediyormuş. Örümcek dövmesi varmış kolunda. Gasp ettikten sonra kaçmış” diye konuştu.

GASP KAMERADA

Yaşanan gasp olayı bir işyerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde gaspçı kadının apartman girişinde oturan kadını tekmelediği daha sonra bıçağı çekip gasp yaptığı görülüyor. (DHA)