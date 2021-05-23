Kadın arkadaşıyla tartışanı öldürdü, tutuklandı

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Dışkapı Köprüsü altında meydana geldi. İddialara göre ismi öğrenilemeyen kadın, Orhan Atalar ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra olay yerinden ayrılan kadın, durumu erkek arkadaşı Nida Ertürk’e söyledi. Bunun üzerine Nida Ertürk, Orhan Atalar’ın yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Nida Ertürk, yanında bulunan pompalı tüfekle Orhan Atalar’a ateş açtı.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

Orhan Atalar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Nida Ertük’ün yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Nida Ertürk’ün saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Nida Ertürk yakalanarak gözaltına alındı.

Nida Ertürk’ün, emniyetteki ifadesinde, kadın arkadaşıyla tartıştığı iddiasıyla Orhan Atalar’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Nida Ertürk, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)