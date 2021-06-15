Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Tezgahtar Sokakta bulunan bir oto ekspertiz firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Şahin'e ait iş yerine giren bir hırsız, yaklaşık 100 bin lira değerinde laptop ve hasar tespit cihazlarını çaldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin saat 20.07'de iş yerine tek başına girdiği ve hırsızlığı gerçekleştirdiği ardından saat 04.00 sıralarında bir arkadaşı ile yeniden geldiği görüldü. İkinci sefer iş yerine giren hırsızların, tanınmamak için kadın kıyafetleri giydikleri ve el izlerini silmeye çalışması dikkat çekti.

Hırsızların son olarak güvenlik kameralarının fişini çekerek iş yerinde çıktığı öğrenildi. Sabah iş yerinin soyulduğu gören Şahin polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 2 şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BİZİ ZARARA UĞRATTILAR”

Olayı anlatan iş yeri sahibi Bayram Şahin şöyle konuştu:

* Saat 20.00'da bir kişi giriyor. Üst camdan giriyor ve aşağı düşüyor. Aşağı düştükten sonra müşteri bekleme salonuna giriyor. Oradan bir laptop alıyor laptopu aldıktan sonra çıkıyor. Çıktığında hasar tespit cihazını söküp beynini alıyor. Aldıktan sonra geri gidiyor. Kameraların olduğunu fark edince diğer arkadaşlarıyla beraber 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla geliyorlar. Kadın kıyafeti giymiş bir şekilde geri geliyorlar.

* Kameranın fişini saat 04:30 civarlarında çekiyorlar. Öncesinde parmak izlerini silmeye çalışıp tekrar çıkıyorlar. Bize maddi olarak ciddi zararlar veriyorlar. Yapılan dekorasyonlar ve ofisimiz boşa çıktı. Laptop ve arıza tespit cihazımız ve boya cihazlarımızdan da olmayanlar var. Maddi olarak bizi zarara uğrattılar. Aşağı yukarı 100 bin TL'den fazla bir zararımız var. Şahıslar aynı gün yakalanarak cezaevine gönderilmiş. (İHA)