Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kadına Şiddet Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonunun görev süresi 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

Güncellenme: 18:16, 06/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Kadına Şiddet Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurulda; 21 Mart 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun görev süresinin, 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay uzatılması hususunda alınan karar okundu.

Genel Kurulda okunan kararla; TBMM İç Tüzük’ün 105’inci maddesince; ‘araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir’ hükmü gereğince komisyona bir aylık ek süre verildi. DHA

İlginizi ÇekebilirHayvanları Koruma Kanunu'nun TBMM'de görüşmelerine başlandıHayvanları Koruma Kanunu'nun TBMM'de görüşmelerine başlandı
Haydar Akar Meclis TBMM