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Kadının fotoğrafını çekti, dayak yedi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir lise binası önünde bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, kadının sevgilisi tarafından tartaklandı. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Güncellenme: 01:09, 16/03/2021
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Kadının fotoğrafını çekti, dayak yedi

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Atatürk Anadolu Lisesi önünde cep telefonuyla bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen H.B. (31), başka bir vatandaş tarafından fark edildi.

Fotoğrafı çekildiği öne sürülen genç kadının sevgilisi ise şüpheliyi tartakladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri gelene kadar olay yerinde bekletilen şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. İHA

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