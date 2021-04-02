Kadınlar dev dilekçenin indirildiği yerde toplandı: ‘Bu dilekçeler masanıza gelecek, yüzünüzün önünde duracak’

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini protesto amaçlı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Zincirlikuyu’da binaya astırdığı, bir kadının “Ölmek istemiyorum” feryadını içeren dev dilekçe büyük ses getirmesinin ardından dün akşam indirilmişti.

Zincirlikuyu’daki afişin indirilmesi üzerine bazı belediyeler platform üyeleri ile iletişime geçip, dilekçeye ilçede yer vermek için girişimlerini başlatırken, platform üyeleri bugün Zincirlikuyu’da indirilen afişin önünde toplandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşma yapan platform Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Bu ülkede kadınların eşit ve özgür yaşamasının karşısında kim adım atıyorsa o pankartı onlar indirdiler. Bir dilekçeye bile tahammül edemediler. Kadın düşmanlığının boyutu budur” dedi.

“BU DİLEKÇELER MASANIZA GELECEK”

“Onlar kendi masalarında duran dilekçeleri hasır altı etmeye çalıştılar. Onlar, bu binaya astığımız kadınların koca şikayetini indirmeye kalktılar” diye devam eden Ataselim, şöyle konuştu:

* Milyonlarca kadının ‘ölmek istemiyoruz’ diyerek eşit yaşamak, özgür yaşamak için mücadele etmeye devam edecek. Susmayacağız. Bu dilekçeler masanıza gelecek. Yüzünüzün önünde duracak. Biz kadınlar, karşınızda olacağız.

* Dün gece bu binadan indirilen, kadınların en büyük şikayeti olan, bütün kadınların yaşadığı gerçekliği ifade eden bir kadın arkadaşımızın el yazısıyla yazdığı dilekçeye tahammül edemediler.

BÜTÜN BELEDİYELERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Beşiktaş Belediyesi’nin dilekçeye ilçede yer vermek için kendileriyle irtibata geçtiğini, başka belediyelerle de görüşme yaptıklarını belirten Ataselim, “Kadınların bu şikayetini her görmemeye çalıştıklarında hep birlikte bütün binalardan, balkonlardan, pencerelerden kadınların şikayetini asalım. İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatacağımızı gösterelim” diyerek bütün belediyelere çağrıda bulundu.