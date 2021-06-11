Kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyor: Sokaklara indiler

‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile feshedilmesine tepkiler sürüyor.

KADINLARI DEĞİL KATİLLERİ DURDURUN

Eskişehir’de Kadın Dayanışması üyesi kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararına tepki gösterdiler. Hamamyolu Caddesi Kelebekler Anıtı önünde toplanan kadınlar, ‘Susmuyoruz, kormuyoruz, itaat etmiyoruz’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Yaşasın kadın dayanışması’, ‘İstismara sessiz kalmayacağı’, Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula’, ‘Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz’, ‘Kadınları değil katilleri durdurun’ şeklinde sloganlar attı.

İSTİSMARDAN CEZA ALANLARIN AFFI İSTENDİ

Eskişehir Kadın Dayanışması adına konuşan Avukat Ezgi Akyıl Dumlu, çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103. maddesi ile ilgili faillere af girişiminin 27 Mayıs 2021'de yeniden gündeme getirildiğini ifade ederek, “Kadına Karşı Şiddetin Araştırılması Komisyonuna katılan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan; kadına yönelik şiddetin erkeklerin birbirine karşı şiddetinden farksız olduğunu ve 15 yaşındaki çocukların nikâhının “insan hakkı” olduğunu savundu.

Aynı gün İnfaz Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplanan TBMM Adalet Komisyonu'nda ise AKP'li Abdullah Güler, istismardan ceza alanların affını istedi. Çocuk istismarcılarına af çıkarılması gündemde tutuldukça çocuklar evlilik yoluyla bir istismarlar silsilesine maruz bırakılmaktadır. Evlilik içinde çocuğun duygusal, ekonomik, fiziksel istismarı görünmez ve meşru kılınmaktadır” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ

Lanzarote Sözleşmesinin imzacısı olan ülkemizde devletin çocukları koruma yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Dumlu, “Sözleşmenin cinsel sömürü ve cinsel istismar oluşturan davranışları tanımlayan maddeleri çocukları cinsel istismar ve sömürüden korumak amacıyla dünyadaki en yüksek yasal standartlar açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlamıştır. Lanzarote Sözleşmesi uygulama yükümlülüğüne rağmen cinsel istismar faillerini affetmeye çalışan siyasal iktidar, İstanbul Sözleşmesinden de çekilme kararı almıştır.

Kadınları şiddetin her türünden korumak, ev içi şiddetle mücadele etmek, toplumsal cinsiyeti her alanda uygulamak için İstanbul Sözleşmesi'ni kadınlar için yaşamsal değerdedir, son derece önemli bir uluslararası belgedir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz; kadın ve çocukların şiddetten ve istismardan korunmasını, şiddetin soruşturulmasını ve nihai olarak kadın erkek eşitliğini amaçlayan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Haklarımıza yönelik saldırıların gündeme geldiği ilk günden beri sosyal medya ve sokak eylemleriyle yükselttiğimiz itirazımızı sürdürüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek isteyenlerin; erkek-devlet şiddeti ve çocuk istismarını “tolere edilebilir” görenlerin; geleceğimizi iktidarın ağzından çıkacak tek söze bağlı zannedenlerin karşısında haklarımızı ve hayatlarımızı savunuyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELECEĞİZ

19 Haziran 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediklerini ilan etmek için ülkenin dört bir yanından yola çıkarak İstanbul'da bir araya geleceklerini ifade eden Dumlu, “Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin hukuk dışı kararı 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Şu andan başlayarak 1 Temmuz'a kadar, toplumun her kesimini İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya, böylelikle kadınları şiddetin her türünden korumaya, ayrımcılıktan uzak eşit yurttaşlar olarak yaşamak için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Eskişehir'den bir kez daha haykırıyoruz: Kadın ve çocukların şiddetten ve istismardan korunmasını, şiddetin soruşturulmasını ve nihai olarak kadın erkek eşitliğini amaçlayan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.