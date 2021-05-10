Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, dün saat 23.00 sıralarında, Aksaray- Adana kara yolunda rutin kontrol uygulaması yaparken, Adana’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdu.

Jandarma, yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, bagajdan gelen ses üzerine arama gerçekleştirdi. Kafes ve kutu içinde 30 sincap bulundu. Sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınıp, Hasan Dağı eteklerinde doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Sincapların sahibi Berat D. hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan 29 bin 662 TL ceza kesildi.