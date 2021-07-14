Kahramanmaraş’ta orman yangını

Yangın, öğleden sonra Çamlıbel Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ile Osmaniye’den çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına havadan 6 helikopter ile 1 uçak destek verdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, ihbarın ardından yangın yerine giderek incelemelerde bulundu.

Henüz neden çıktığı belirlenmeyen yangında şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık bir alan zarar görürken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. DHA

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