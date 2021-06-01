Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Kalamış’ı belediyeye verin’

Fenerbahçe Adası'ndaki 3 dönümlük denize sıfır arazinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla özelleştirilmesine karar verildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı iktidara çağrıda bulundu.

Güncellenme: 14:51, 01/06/2021
HaberlerGünün İçinden
‘Kalamış’ı belediyeye verin’

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alındı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı karara sert tepki gösterdi. “Kimse buraya çökmesin” diyen Şara şunları söyledi:

“Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz buraya talibiz. Kadıköylüler'le beraber buranın işletmesine talibiz. Kamunun kamuya devri çok rahat olabilir. Tüm dünya yeşil alana, sosyal alana daha fazla yer açarken, biz elimizdekini birilerine devrediyoruz.”

İlginizi Çekebilirİstanbul'un en güzel arazilerinden biri daha Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştiriliyorİstanbul'un en güzel arazilerinden biri daha Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştiriliyor