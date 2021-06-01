‘Kalamış’ı belediyeye verin’

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alındı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı karara sert tepki gösterdi. “Kimse buraya çökmesin” diyen Şara şunları söyledi:

“Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz buraya talibiz. Kadıköylüler'le beraber buranın işletmesine talibiz. Kamunun kamuya devri çok rahat olabilir. Tüm dünya yeşil alana, sosyal alana daha fazla yer açarken, biz elimizdekini birilerine devrediyoruz.”