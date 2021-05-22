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Kaldırımdan yükselen alevler ve patlama sesleri mahalleyi tedirgin etti

İstanbul Bahçelievler'de kaldırımdan dumanlar yükseldiğini gören ve art arda patlama sesleri duyan mahalleli tedirginlik yaşadı. Yapılan incelemeler sonucunda yer altındaki elektrik hatlarında arıza meydana geldiği anlaşıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Güncellenme: 00:05, 22/05/2021
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İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Siyavuspaşa Mahallesi Kestane Sokak’ta sabah saatlerinden itibaren yaşanan patlamalar mahalleliyi korkuttu.

Kaldırımlardan dumanlar ve alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri, bunun doğalgaz hattından kaynaklandığını düşünerek ilk önce doğal gaz dağıtım şirketine haber verdi. Şirket yetkilisinin tespitleriyle arızanın doğalgaz hatlarında değil, yer altındaki elektrik hattında olduğu anlaşıldı.

Mahalle sakinleri bunun üzerine elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ’a haber verdi. Şirket, akşam saatlerinde mahalleye ekip gönderdi. Bu sürede patlamaların devam etmesi ve ekiplerin geç gönderilmesi mahallelilerin tepkisini çekti. Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Elektrik dağıtım şirketi yetkilisi bir süre elektriği kestikten sonra sorunu gidererek mahalleye elektrik verdi.

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