Kale surundan düşen 21 yaşındaki genç öldü, annesi tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki İskilip kalesinde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık’ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık’a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini ileri sürdü.

İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık’ın annesi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Arık’ın annesi, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık’ın cansız bedeni, ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

“BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ”

Ferdi Arık’ın annesinin, polisteki sorgusunda, “Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben düşersin dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü” dediği belirtildi.

Ferdi Arık’ın cenazesi, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, sorgusu tamamlanan Arık’ın annesi ise adliyeye sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Oğlu Ferdi Arık’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.