Kamyonet Munzur Çayı’na devrildi: 2’si ağır 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Ovacık kara yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen kamyonet, Anafatma mevkisinde bir TIR tarafından sıkıştırıldı.

TIR’ın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkan kamyonet Munzur Çayı’na devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonet ve kasada bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

AFAD ekiplerince devrilen kamyonetten çıkarılan yaralılar, olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsü, Ovacık ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. DHA