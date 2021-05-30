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Kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği karı- koca yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 22:34, 30/05/2021
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Kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşimli köyü Gürlevik mezrası yakınlarında meydana geldi.

Mustafa Aydın (65) yönetimindeki 58 ZD 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Mustafa ile birlikte eşi Hatun Aydın (51) olay yerinde hayatını kaybederken, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) ise yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesi’ne, hayati tehlikesi olan Y.D. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa ve eşi Hatun Aydın’ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Zara Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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