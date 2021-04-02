Kamyonetin çarptığı imam öldü

Olay, saat 09.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KE 3967 plakalı kamyonetin şoförü Y.D. aracını park etmek isterken geri geri geldiği sırada arkasında yürüyen Pekmez Camisi’nin imamı Mustafa Öztürk’e (61) fark etmeyerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, kafasını yere çarpan imamı görenler, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kamyonet şoförü Y.D.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay hakkında inceleme devam ediyor. (DHA)