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Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü kamyonet sürücüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 00:37, 10/06/2021
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Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Çamdibi Mahallesi 273 Sokak’ta meydana geldi. Murat Tosun (32) yönetimindeki 48 SK 091 plakalı kamyonet, karşı şeritten gelen Niyazi Karacan (57) yönetimindeki 48 J 6278 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan torunu M.K. (14) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve  polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Murat Tosun, Niyazi Karacan ve M.K.’yı Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Durumu ağır olan Niyazi Karacan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonetin sürücüsü Tosun’un yapılan alkol muayenesinde 1,34 promil alkollü olduğu  tespit edildi. Tosun, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. DHA

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