Kanal İstanbul projesine karşı bisikletli eylem

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kanal projesine karşı eylem yaptı. Bisikletleriyle Avcılar sahilinde buluşan çevreciler, Küçükçekmece'deki tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ne kadar pedal çevirdi.

Tarihi köprü üzerinde Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Kanal İstanbul ve Yenişehir denen rant projesinin yapılmak istenmesinin doğayı öldüreceği, İstanbul'un ve hatta Marmara Bölgesi'nin geri dönülmez biçimde tahrip olacağı bilindiği halde ‘inat edenler' sadece kendi ‘beka'larını düşünüyorlar. Bu akıl ve bilimden uzak projede yer alan şirketlerin hepsinin isimleri biliniyor; mafya, yandaşlar ve hatta büyük sermaye halkın büyük emekle ayakta tutmaya çalıştığı tarım arazilerine türlü mafyatik araçlarla el koyuyor” denildi.

“KUZEY ORMANLARI YOK OLACAK”

Proje ile birlikte İstanbul’un ekolojik dengesinin tamamen değişeceğine dikkat çekilerek Sazlıdere Barajı'nın yok edileceği, Terkos Gölü'nün ve Küçükçekmece Lagünü'nün yeraltı suları ile birlikte tuzlanacağı belirtildi.

İstanbul'daki doğal alanların; tarım alanları ve sulak alanların yüzde 13.5'inin yok edileceğine dikkat çekilen açıklamada “136 milyon metrekare tarım alanı yok edilecek. İmar planı gerçekleşirse Kuzey Ormanları yok olacak. Yarımburgaz Mağaraları, Bathenoa Antik Kenti ve henüz gün yüzüne çıkarılmayan yüzlerce uygarlık izi, kültürel varlıklar proje tarafından yutulacak” denildi.

“MARMARA DENİZİ ÖLÜYOR”

Marmara Denizi'ni saran müsilaj sorununa da değinilerek “Marmara Denizi ölüyor, günlerdir videoları her yerde, deniz salyasının altında denizin canlı yaşamının durumunun ne kadar kötü olduğu henüz anlaşılabilmiş değil. Bilim insanları, oksijensiz Karadeniz Marmara'ya bağlandığında yıkımın sonuçları sıçramalı olarak, kat be kat artacağını söylüyor” ifadeleri kullanıldı.

“PROJEDEN VAZGEÇİN”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

* Bilim insanları ve halk bu projeye itiraz ediyorken, hala kanal yapacağım diyen ‘şahsım'ın kör inadının, çıkarlarıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Haziran sonunda atılacağı söylenen köprü temeli, Marmara'nın kuzeyini boydan boya parçalayan, daha geçen ay hazine garantisi kapsamına alınan bir katil projenin, Kuzey Marmara Otoyolu'nun parçasıdır.

* Olmayan kanalın üzerine kurulacağı söylenen 6 karayolu köprüsünden biridir. Köprüler, yollar, yerleşim yerleriyle İstanbul'un kuzeyini yok eden bu projelerin hepsi halka ve doğaya karşı işlenen suçlardır. Bu projeden vazgeçin, bilimle, halkla inatlaşılmaz. İlan ediyoruz, vaz geçmediğiniz durumda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz.