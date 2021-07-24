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Kandıra’da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında kalan plajlarda boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncellenme: 10:43, 24/07/2021
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Kandıra’da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra'da olumsuz hava koşullarına, dalgalara bağlı olarak artan boğulma vakaları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki yerlerde denize girmek Kandıra Kaymakamlığı tarafından alınan kararla yasaklandı.

18 Temmuz tarihinden bu yana 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ve birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Kandıra'da denize girmenin yasak olduğu plajlarda, ekiplerin sık sık denetim yaparak anonslarla denize girmek isteyen kişileri uyarılacağı belirtildi. (DHA)

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Kocaeli