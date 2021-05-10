Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü

Kepez ilçesi Orhan Veli Caddesi üzerindeki, evinde eşi ile birlikte yaşayan Müzeyyen Taş (50), salonda bulunan kanepede nakış işi ile uğraşmaya başladı. Bu sırada yaşlı kadının üzerine tavan kısmının alt sıva tabakası bir anda düştü.

Yaşlı kadının yardımına kocası yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Kafasına aldığı darbeler ile yaralanan kadın, kontrol amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası ailenin yardımına ise komşuları koştu. Düşme sonucu etrafa yayılan moloz parçaları komşular tarafından toplandı.

“DAHA ÖNCE DE YAŞANDI”

Yaşanan dehşet anlarını anlatan bir komşu, “Dikiş dikerken tavan birden üstüne düşmüş. Kafasında kanaması var. Şuan durumu iyi. Aynı binada bu bir kişinin başına daha geldi” sözlerine yer verdi. (İHA)