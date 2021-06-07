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Kangal cinsi köpeği baltayla öldürdü

Samsun'da sahipli kangal cinsi köpek baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan köpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmaya şikayette bulunan Ömer Akın Akman, saldırganın bulunmasını istedi.

Güncellenme: 09:02, 07/06/2021
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Kangal cinsi köpeği baltayla öldürdü

Samsun’un Kavak ilçesinde tavuk çiftliği işleten Ömer Akın Akman’a ait kangal cinsi köpek, çiftliğin alt tarafındaki dereye atılmış halde kanlar içinde yaralı bulundu. Balta veya orak ile saldırıya uğrayan Zalım adlı köpek vatandaşların haber vermesiyle sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Zalım’ın durumu ağırlaşınca Doğal Yaşamı ve Canlıları Sevme Koruma Yaşatma Derneği’ne (Doğacander Derneği) haber verildi. Samsun Hayvan Hastanesi’ne götürülerek burada gerekli müdahale edilen Zalım sonrasında özel bir veteriner kliniğine yatırıldı.

Klinik raporuna balta veya orakla yaralanması olarak geçen saldırıda köpeğin, sağ göz ve sağ sol omuzdan ciddi zarar aldığı, ayrıca akciğerinde ödem oluşan köpeğin birçok derin yara aldığı da ortaya çıktı. Köpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Köpeğin sahibi Ömer Akın Aklan, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına saldırganın bulunması için şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.