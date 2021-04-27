Kanserli hastaların ilaçlarını alıp başkasına satan şüpheli yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuran eczacı kalfası M.A., 27 bin 319 lira değerindeki kanser ilaçlarının imza karşılığı verilmesine rağmen yerine ulaşmadığını belirterek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, kanserli hastalara ait bilgileri kullanarak ilaç alan kişinin D.Ö. olduğu belirlendi. Gittiği eczanelerde kanserli hastaların kimlik bilgilerini verip aldığı ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.Ö.’nün, kendin farklı ilçelerinde 4 eczaneden aynı yöntemle ilaç alıp, dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan D.Ö., adliyeye sevk edildi. (DHA)