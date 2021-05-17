Kapanma sonrası insan seli yaşandı

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklar insanlarla doldu taştı. Sivas'ın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarında oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Sıcak havanın da etkisiyle kendini dışarı atan vatandaşlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Trafikteki yoğunlukta gözlerden kaçmadı.

“KURALLARA UYMAYAN İNSANLARIN YAŞAMA HAKKI YOKTUR”

Yasak sonrası hava almak için dışarı çıktığını belirten Mustafa Korkmaz, “Sağ olsun halkımız yasağa uydu, vaka sayıları düştü. Devlet ne derse halkımız ona uyuyor, hepsine teşekkür ederim. Ben 65 yaş üzeriyim. Şimdiye kadar çıkmamıştım yasaklara uydum şimdi serbest oldu hava almaya çıktım. Devlete hainlik yapıyorlar. Kurallara uymayan insanların yaşama hakkı yoktur. Benim yaşamama onların mani olmasına hakkı yoktur. Herkes kurallara uyacak, aşısını da yapacak. Özledik 20 gündür evdeyim herkes hava alamaya çıkmış çok normal bu da inşallah bunu da atlatacağız” dedi.

“MİLLET SANKİ CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ”

Arkadaşıyla birlikte sosyal mesafeye uyarak gezdiğini söyleyen Tekin Karaçuha, “Kısıtlama güzel oldu ama şimdi çok kalabalık mesafe yok bende arkadaşımla geziyorum, mesafe olacak. Millet sanki cezaevinden çıkmış gibi, hasret kaldılar açık havaya dikkat etmek lazım, çok kötü yani tekrardan kısıtlama gelebilir, gelir de yani şimdi bankadan geldim bankanın önü kalabalık böyle olmaz yazık yani” diye konuştu. İHA

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