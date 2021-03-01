Kara Havacılık davasına İstinaf onaması

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda 30 Mayıs 2019’da görülen karar duruşmasında 56 sanığa ‘Anayasal düzeni ihlal, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve darbeye yardım suçlarından 1 ila 29’ar kez arasında ağırlaştırılmış müebbet ve değişen yıllarda süreli hapis cezası verildi.

Aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 18 sanığa iyi hal indirimi uygulanarak cezaları müebbet hapse çevirildi. 34 sanığa ise darbeye girişimine yardım suçundan 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen yıllarda hapis cezası verildi.

11 sanığa silahlı terör örgütüne üyelik suçundan ceza verilirken, 31 sanığın tüm suçlardan beraatına hükmedildi. Firari 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

İSTİNAF ONADI

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, sanıklar, bir kısım katılan ve avukatları ile duruşma savcısı, hüküm için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yaptı.

Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi dosya incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin verdiği hükmün tamamını hukuka uygun bulan Ceza Dairesi, tüm istinaf başvurularını reddetti. Ceza dairesi kararında, hükmün gerekçesini de her sanık yönünden detaylı olarak açıkladı. DHA