Karabük’te 3 ilçede vaka sayısı sıfırlandı 

Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde corona virüsüne karşı alınan tedbirlere uyulmasının ardından yeni vakaya rastlanmadı. Yaklaşık 4 bin nüfuslu Ovacık’ta 30 Ocak, 20 bin nüfuslu Yenice’de 1 Mart ve yaklaşık 9 bin nüfuslu Eflani ilçesinde 4 Mart’tan bu yana yeni vaka görülmedi.

Yenice Kaymakamlığı’nca sosyal medya hesabından yapılan duyuruda “Bugün itibari ile ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere Covid-19 vakası taşıyan vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz” denildi. DHA