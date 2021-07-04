Karabük’te 4 ayrı trafik kazası: 2’si çocuk biri ağır 8 yaralı

İlk kaza, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük'e seyreden Necmi Çapaklı idaresindeki 67 DB 733 plakalı otomobil Bolkuş mevkiinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelmekte olan Şendoğan Sarıcık (50) idaresindeki 67 NR 901 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde Gülden Yılmaz Çapaklı (37) ile Melike Elvina Çapaklı (8) ve Zeynep Çapaklı (16) ile minibüs içinde bulunan sürücü Sarıcık ile yanında bulunan Ayşe Sarıcık (51) ve Gülyaşar Merdiven (56) yaralandı. Yaralılardan Ayşe Sarıcık minibüs içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan ve Sarıcık ile diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)