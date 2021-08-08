Karabük’te ekin tarlasında yangın
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın sonucunda 4 dekar alan zarar gördü.
Olay, ilçeye bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)