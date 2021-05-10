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Karadeniz donuyor

Doğu Karadeniz Bölgesi Mayıs ayı itibariyle dün gece en soğuk günlerinden birini yaşarken, Rize'nin ardından bölgede en düşük sıcaklık değerleri Gümüşhane'de ölçüldü.

Güncellenme: 17:00, 10/05/2021
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Karadeniz donuyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ile bölgedeki bir çok yaylada dün gündüz ve gece saatlerinde kar yağışı yaşandı. Giresun'dan Artvin'e kadar bir çok yüksek yayla ve dağ zirvesine kar yağarken, Rize yaylaları dün gece eksi 9,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktaları oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası'nda ve İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda eksi 9,8 sıcaklık değerleri tespit edilirken, yapılan sıcaklık ölçümlerine göre, Gümüşhane’nin en soğuk noktası dün itibariyle merkeze bağlı Olucak-Karayayla oldu.

SICAKLIKLAR EKİSİYE DÜŞTÜ

Karayayla’da sıcaklık eksi 9,4 derece olarak ölçülürken, burayı yine il merkezine bağlı Aşağıyuvalı Köyü eksi 8,6 derece, Kürtün ilçesi Arpacık Köyü eksi 8,3 derece ve Süleymaniye Kayak Merkezi ise eksi 7,2 derece ile izledi.

Öte yandan soğuk havanın etkisini yarından itibaren bölgede yitirmesinin beklendiği bildirildi. İHA

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