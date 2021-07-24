Karadeniz’e yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²), Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklığının ise Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege’de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildiği bildirildi.