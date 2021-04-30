Karalar: Borç için kesinti yapılmayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tam kapanma tedbirleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma programıyla ilgili bilgi verdi.

Buna göre 30 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi otobüsleri hafta içi tüm hatlarda çalışacak. Hafta sonu ise 9 hat faaliyette olacak, sınav olması halinde ilave hatlar çalışacak. Metro ulaşımı da hafta içi 07-10 saatleri arasında ve öğleden sonra 15-18 saatleri arasında 30'ar dakika aralıklarla çalışacak. Metro hafta sonu faaliyette olmayacak.