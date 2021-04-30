Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karalar: Borç için kesinti yapılmayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tam kapanma süresi olan 17 gün boyunca su borcu nedeniyle kesme işlemi yapılmayacağını, hiçbir vatandaşa borcundan dolayı icra işlemi uygulanmayacağını açıkladı.

Güncellenme: 12:33, 30/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Karalar: Borç için kesinti yapılmayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tam kapanma tedbirleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma programıyla ilgili bilgi verdi.

Buna göre 30 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi otobüsleri hafta içi tüm hatlarda çalışacak. Hafta sonu ise 9 hat faaliyette olacak, sınav olması halinde ilave hatlar çalışacak. Metro ulaşımı da hafta içi 07-10 saatleri arasında ve öğleden sonra 15-18 saatleri arasında 30'ar dakika aralıklarla çalışacak. Metro hafta sonu faaliyette olmayacak.

Adana metro sınav