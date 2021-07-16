Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis cezası

Kayseri’de corona virüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylülde evinde karantinaya alınan Kamil K., karantinanın 3üncü gününde kuralı ihlal ederek, kahvehaneye gitti. Polis ekiplerinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunda Kamil K.nin, corona virüs temaslısı olarak karantinada olması gerektiği tespit edildi ve tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.

Kamil K. hakkında, TCK’nın 195’inci maddesindeki, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kamil K. katılmadı. Mahkeme hakimi, Kamil K.yi, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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