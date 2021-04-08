Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı, cezadan kaçamadı

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşaktaki kontrol noktasında polis ekipleri, Ankara'dan Tokat'a seyahat eden otobüsteki kişilerin “HES kodu” sorgulamasını yaptı. Kontroller sırasında HES kodu “riskli” gurubunda yer alan M.A. (62) isimli yolcunun karantinada olması gerektiği belirlendi.

Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. “Riskli” grubunda yer alan M.A.'ya toplum sağlığını tehlikeye atma nedeniyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Otobüs firmasına da tedbirlere uymamaktan 4 bin 50 lira ceza kesildi. M.A., salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi. (İHA)