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Karantinadaki yaşlı çifti ‘doktorum’ diye dolandırdılar

Tokat'ta corona virüsü testleri pozitif çıktığı için karantinada olan Emir-Hatice Şirin çiftinin evlerine kendisini doktor olarak tanıtarak giden şüpheli, 3 bin lirayı çalarak kaçtı.

Güncellenme: 12:25, 09/04/2021
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Karantinadaki yaşlı çifti ‘doktorum’ diye dolandırdılar

Olay, Avşarağzı Köyü’nde yaşandı. Corona virüsü testlerinin pozitif çıkması sonucu Emir ve Hatice Şirin çifti evlerinde karantinaya alındı. Önceki gün çiftin evlerine gelen bir kişi kendini doktor olarak tanıttı. Emir Şirin’i muayene etme bahanesi ile eve girerek, içerdeki cüzdanı alan şüpheli, daha sonra dışarıda bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

Cüzdanının çalındığını fark eden Emir Şirin evinin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin ifadelerini alan ekipler, iki kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)