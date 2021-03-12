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Karayolunda dehşet anları! Yolunu kesip saldırdılar

Samsun’da karayolunda seyir halindeki minibüsü durduran saldırganlar, araç sürücüsünü bıçaklayıp darp ettiler.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:39, 12/03/2021
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Olay, Samsun'un Terme ilçesi Akçay mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan A.C. idaresindeki 55 ACB 354 plakalı minibüs bir grup tarafından yolu kesilerek durduruldu.

Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi yol ortasında 46 yaşındaki A.C.'yi bıçaklayarak darp etti. Saldırıda 7 yerinden bıçaklanan A.C., çevredeki vatandaşlar tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.C. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı saldırı olayı karayolundaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:21:28,