Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kardan mahsur kalan hasta 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Ağrı’da 80 yaşındaki hasta kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kaldı. Hasta, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Güncellenme: 13:07, 14/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Kardan mahsur kalan hasta 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Ağrı’da kar yağışı ve fırtına sebebiyle yolu kapanan Diyadin ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Oğuloba köyünde 80 yaşındaki Zübeyit Kaya rahatsızlandı.

Durumun 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesi üzerine köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, kar engelini aşamayınca paletli ambulans kullandı.

Foto: İHA

Sağlık ekipleri, 3 saat süren bir yolculuğun ardından hasta vatandaşa ulaşabildi. Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Diyadin Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. (İHA)

Ağrı kar yağışı Sağlık