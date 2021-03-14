Kardan mahsur kalan hasta 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Ağrı’da kar yağışı ve fırtına sebebiyle yolu kapanan Diyadin ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Oğuloba köyünde 80 yaşındaki Zübeyit Kaya rahatsızlandı.

Durumun 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesi üzerine köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, kar engelini aşamayınca paletli ambulans kullandı.

Sağlık ekipleri, 3 saat süren bir yolculuğun ardından hasta vatandaşa ulaşabildi. Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Diyadin Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. (İHA)