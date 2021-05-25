Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kardeş acısına dayanamadı… Ağabeyinden 10 dakika sonra öldü

Türkiye Dağcılık Federasyonu önceki başkanlarından Ziya Mengenecioğlu Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberinin ardından kalp krizi geçiren kardeşi Şahin Mengenecioğlu da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı hastanede yaşama gözlerini kapadı.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 18:30, 25/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Kardeş acısına dayanamadı… Ağabeyinden 10 dakika sonra öldü

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Türkiye Dağcılık Federasyonu önceki başkanlarından Ziya Mengenecioğlu (73), dün sabah saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı. Mengenecioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ziya Mengenecioğlu’nun günlerdir başucundan ayrılmayan eğitimci kardeşi Şahin Mengenecioğlu’da, bu acıya dayanamayarak 10 dakika sonra geçirdiği kalp krizi sonucu, ağabeyinin ardından aynı hastanede yaşama veda etti. Mengenecioğlu kardeşlerin bu ani ölümü Erzurum’da spor ve eğitim camiasıyla yasa boğdu.

Ziya ve Şahin Mengenecioğlu kardeşler bugün ikindi namazının ardından Erzurum şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

 

Atatürk Atatürk Üniversitesi Erzurum Kalp krizi Ölüm Türkiye