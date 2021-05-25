Kardeş acısına dayanamadı… Ağabeyinden 10 dakika sonra öldü

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Türkiye Dağcılık Federasyonu önceki başkanlarından Ziya Mengenecioğlu (73), dün sabah saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı. Mengenecioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ziya Mengenecioğlu’nun günlerdir başucundan ayrılmayan eğitimci kardeşi Şahin Mengenecioğlu’da, bu acıya dayanamayarak 10 dakika sonra geçirdiği kalp krizi sonucu, ağabeyinin ardından aynı hastanede yaşama veda etti. Mengenecioğlu kardeşlerin bu ani ölümü Erzurum’da spor ve eğitim camiasıyla yasa boğdu.

Ziya ve Şahin Mengenecioğlu kardeşler bugün ikindi namazının ardından Erzurum şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.