Kardeşini tinerle yakan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Beyoğlu'nda 11 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 10 yıldır sokaklarda yaşadıklarını ve tiner kullandıklarını söyleyen iki kardeşten ağabey Hanifi Dalkıran, kardeşi Serkan Dalkıran'ın üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içinde kalan Serkan Dalkıran, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülmüş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Tutuklu Hanifi Dalkıran hakkında dava açıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Yargılanmasına devam edilen sanık Dalkıran'ın, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.



“CEZAİ EHLİYETİ OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ”

Mahkemede, ATK raporuna karşı savunma yapan sanık avukatı, “Olay, kasten öldürmeye teşebbüs değil, taksirle yaralamadır. Müşteki, kendisini yakan kişinin kardeşi olmadığını söylemiştir. Müvekkil tiner çektiği için olay esnasında cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle rapordaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Taksirle yaralamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

MÜTALAADA 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Hanifi Dalkıran hakkında, ‘Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

“O AN İKİMİZİN DE KAFASI GÜZELDİ”

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, “Ben kardeşini yakacak bir insan değilim. O benim öz kardeşimdir. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyede, şüpheli Hanifi Dalkıran, elinde pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran'ın bulunduğu binaya girdiği, daha sonra Serkan Dalkıran'ın yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Dalkıran, kardeşinin yandığı esnada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döktükten sonra izlediği kaydedildi.

İddianamede, Hanifi Dalkıran için, kardeşine yönelik ”Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.