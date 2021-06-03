Kardeşinin telefonunu gasp eden kişiye 6 yıl hapis cezası

Olay, 5 Mart’ta, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Sadık A., birlikte yaşadığı kardeşi M.A.’nın 900 lira değerindeki cep telefonunu bıçak çekerek, gasbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sadık A., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sadık A. hakkında ‘yağma’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Sadık A. ile şikayetçi kardeşi M.A., hazır bulundu. M.A., zararının giderildiğini, ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Sadık A. ise bıçak çekmediğini öne sürerek, “Madde bağımlısıyım. Paraya ihtiyacım vardı, o yüzden yaptım. Bıçak çekerek telefon almadım” dedi.

Mahkeme heyeti, Sadık A.’yı ‘yağma’ suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kardeşinin zararını gidermesi dolayısıyla sanığın cezası, 6 yıla düşürüldü ve Yargıtay süreci de dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.