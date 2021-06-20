Kargo aracında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak kargo firması aracılığı ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalar kapsamında;

* 19.06.2021 günü İlimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada 2 adet bal helkesine zulalanmış vaziyette;

* 10.900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir. (İHA)