Karısını bıçakladı, 2 yaşındaki kızını boğarak öldürmeye çalıştı

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Kısmet C. (38) kocası Murat C.(44) ile bir süredir sorun yaşıyordu. Önceki akşam, Murat C., kulaklığını kazayla kıran 14 yaşındaki oğlunu dövünce, Kısmet C. duruma müdahale etti. İddiaya göre, Murat C., yaşanan tartışmada karısının boğazına bıçak dayadı. Kendisini korumaya çalışan karısını kollarından yaraladı.

KÜÇÜK KIZI BOĞMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Murat C.'nin 14 ve 12 yaşındaki oğulları annelerini babalarının elinden kurtarmak istedi. Murat C. bu sefer çocuklarına yönelerek, 2 oğlunu da darp etti. Bu sırada 2 yaşındaki kızı ağlamaya başladı. İki oğlunu döven Murat C., bu sefer de küçük kıza yöneldi. Kısmet C. kızını korumaya çalıştı. Anne babasının elinden kurtardığı küçük kuzu susturmak için kucağına aldı. Ancak iddiaya göre, bu yeterli olmadı. Murat C., annesinin kucağındaki küçük kızı önce darp etti. Daha sonra ise yere savurdu.

Başını çarpan küçük kız ağlama krizine girince babasının boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Babasının parmaklarını boğazına sokarak öldürmeye çalıştığı küçük kızı yine annesi kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Nefes alamayan küçük kız annesinin müdahalesiyle ölümden dönerken, Kısmet C., bir süre eşini sakinleştirmeye çalıştı. Kocasını bahane ile dışarı gönderince de polisi aradı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anne ve kızı hastaneye götürüldü. Polisin gelmesi üzerine kaçan baba ise yapılan çalışmalarla yakalandı.

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

İfadesi alınan Kısmet C. eşinin uyuşturucu kullandığı ve kızına da uyuşturucu vermiş olabileceğinden şüphelendiğini belirtti. Küçük kızdan kan örneği alındı. Tedavi edilen anne ve küçük kızın evlerine gönderildiği belirtildi.