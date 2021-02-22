Karısını demir çubukla öldürdü, kan donduran anları emniyette anlattı

Pendik, Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerindeki bir sitede yaşanan olayda 3 çocuk annesi Hanife Yenisu, başına aldığı darbe ile hayatını kaybetti.

UYURKEN KATLEDİLDİ

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, öldürülen kadının 40 santimetre uzunluğundaki dambıl demir çubuğu başına vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada, başında göçük oluşan kadının, uyuduğu sırada katledildiği ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ

Hanife Yenisu'yu katletleden kocası Erol Yenisu polise teslim oldu. Yenisu'nun polise beyanında yaşanan dehşet anlarını anlattığı belirtildi.

İddiaya göre, 26 yıllık çift 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılmak istedi. Yakınlarının araya girmesi ile boşanma fikrinden vazgeçen ikili yılbaşı öncesinden yeniden kavga etmeye başladı.

“YATAKTA UYURKEN BAŞINA VURDUM”

Emniyette yaşananları anlatan şüphelinin “Aramızda sorunlar artınca, 15 gün memlekete gittim. Döndükten sonra yeniden tartıştık. Dün gece yaşadığımız tartışmada, bana küçük düşürücü sözler söyledi. Sabaha kadar uyumadım. O uyuyordu. Oğlumun çalıştığı spor aletinin demir çubuğunu aldım. Yatakta uyurken başına vurdum. Evde sadece kızım vardı. O da odada değildi” dediği öne sürüldü.