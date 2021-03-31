Karısını öldüren adamı mahalleli linç etmek istemiş

Denizli'de geçen hafta boşanma aşamasındaki karısı 50 yaşındaki Meral Sivrikaya'yı 20 kez bıçaklayarak öldüren 52 yaşındaki Erkan Sivrikaya'nın cinayet sonrası komşular tarafından yakalanıp dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısını öfkeli komşuların elinden bekçiler kurtarıyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

İddialara göre çift yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle sık sık kavga eden çift ayrı yaşamaya başlamış, Meral Sivrikaya ise boşanma hazırlığı yapıyordu. Evi terk eden iki çocuk annesi kızı Özlem Yılmaz'ın Kayalık Caddesi üzerinde 5'nci kattaki evinde kalıyordu. Cinayet gecesi Erkan Sivrikaya, çatıdaki baz istasyonlarının fazlalığı nedeniyle boş bırakılan 6'ncı kattaki daireye gizlice girdi. Burada yaklaşık iki saat beklediği anlaşılan Erkan Sivrikaya daha sonra balkondaki klima motorunun üzerine basarak alt katın balkonuna gizlice indi.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARI DUYDU

Balkon kapısı önünde Meral Sivrikaya'ya rastlayan katil zanlısı hemen orada bıçaklamaya başladı. Kadının çığlıkları ile balkona çıkan komşuları cinayete tanık oldu. İddialara göre ilk üç bıçak darbesinden sonra yere yığılan kadını yerde yatarken de bıçaklamayı sürdüren Erkan Sivrikaya 20 bıçak darbesi ile eşini öldürdü. Bu sırada gürültüyü duyup balkona yönelen torunlarının çığlıkları da mahalleyi inletti.

KAÇMAK İSTEDİ KOMŞULAR YAKALANDI

Cinayete tanık olan komşular Erkan Sivrikaya'nın kaçmasını önlemek için hemen harekete geçti. Bu sırada asansörle aşağı inerek binayı terk eden katil zanlısı, yan taraftaki boş arsadan evin arkasındaki ara sokaklara dalarak izini kaybettirmek istedi. Fakat cinayete tanık olan komşuları katil zanlısını arsa içinde yakaladı. Öfkeli mahalle sakinleri katil zanlısını dövmeye başladı. Kalabalığın elinde kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya ana cadde üzerinde yere yığıldı.

BALKONDAN SESLENDİLER: KIRIN KEMİKLERİNİ

Öfkeli komşular bulunduğu yerde katil zanlısını dövmeyi sürdürdü. 8 kişi oldukları tespit edilen komşular yere yatırdıkları katil zanlısının bir yere gitmesine izin vermedi zaman zaman tekmeler atarak darp etti. Bu sırada olayı gören diğer komşular balkonlarından ‘Kır kemiklerini. Kır kır!' diye bağırdı. Küfürler eşliğinde bir süre dayak yiyen Erkan Sivrikaya daha sonra olay yerine gelen bekçiler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı.

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